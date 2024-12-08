شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكلف خالد مرتجى بمهام نائب رئيس النادى والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، في اجتماعه اليوم تكليف المهندس خالد مرتجي بمهام نائب رئيس النادي خلال الفترة القادمة، ولحين انعقاد الجمعية العمومية المقبلة، والتي ستجرى خلالها الانتخابات وفقا للائحة النظام الأساسي للنادي.

وفوّضت الجمعية العمومية للنادي الأهلي مجلس الإدارة في جدول الأعمال، وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني.

وأعلن الدكتور سيد حزين، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، عن حضور 3972 عضوًا فقط من أعضاء الجمعية، في حين كان يتطلب النصاب القانوني حضور 5000 عضو لاكتمال انعقاد الجمعية العمومية.

في سياق مغاير، يعود حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي لقائمة الأهلي في مباراة طلائع الجيش المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وخرج حمدي فتحي من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب التي أقيمت أول أمس، الأحد، باستاد الأهلي والسلام في ربع نهائي النسخة الماضية من بطولة كأس مصر وفاز فيها الأهلي بهدفين لهدف.

وتعرّض حمدي فتحي لإصابة في العضلة الخلفية خلال معسكر المنتخب الوطني الأخير قبل أن يتماثل للشفاء ويؤكد جاهزيته للمباريات بعدما شارك في التدريبات الجماعية الأخيرة للفريق.