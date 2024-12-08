شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز: مواجهة دجوليبا الأصعب فى مشواره التدريبى لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إنه من المدربين الذين لا يبحثون عن الأعذار، ولكنه يمكنه التأكيد على أن مباراة دجوليبا هي الأصعب في مشواره التدريبي على الإطلاق، نظرا للظروف الصعبة التي مر بها الفريق طوال الأيام الماضية.

وتعادل بيراميدز مع دجوليبا المالي سلبيا في اللقاء الذي جمع بين الفريقين باستاد 26 مارس في باماكو، بالجولة الثانية من دور المجموعات، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في قمة المجموعة متساويا مع الترجي في النقاط، وبفارق الأهداف لصالحه.

وأوضح المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي أن الفريق عاش أياما صعبة منذ لقاء المصري في الدوري وحتى مواجهة دجوليبا في ظل غياب قرابة 10 لاعبين مهمين بسبب إصابات مختلفة ونزلات برد شديدة، ولم يتدرب أغلب العناصر طوال الأيام الماضية إلا لمرة واحدة فقط.

وشدد على أنه اضطر وبسبب النقص العددي الكبير لإشراك لاعبين بعضهم كانت درجة حرارتهم 38 درجة ويعانون من نزلة برد شديدة ووضح من تغييراته أن الثنائي محمد حمدي ومحمد الشيبي لم يستطيعا إكمال اللقاء بسبب البرد الشديد واضطر لإشراك قطة وكريم حافظ رغم أنهما كانا يعانيان كذلك من البرد وارتفاع درجات الحرارة، وكذلك لعب إكرامي ورمضان ومروان والكرتي، وجميعهم لم يتعافى جيدا من نزلة البرد الشديدة.

والمدرب شدد على أن الفريق افتقد لجهود الثنائي إبراهيم عادل وأحمد الشناوي بسبب البرد كذلك، وإصابة يوسف أوباما، لدرجة أنه لم يكن هناك فرصة ومساحة لاختيار تشكيل اللقاء وبالتالي في ظل الظروف الصعبة فإن التعادل والحصول على نقطة من مالي أمر جيد للغاية.

كما أكد المدرب أن الفريق أمامه عدة أيام للتحضير للقاء الترجي بالجولة الثالثة وسيغادر مباشرة إلى تونس أملا في شفاء اللاعبين واستعادة كامل عافيتهم من أجل اللقاء الهام.