شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الزمالك بالكونفدرالية بعد التعادل مع إنيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مع إنيمبا النيجيري بنتيجة 2 - 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وجاء ترتيب مجموعة الزمالك كالتالى:

الزمالك فى الصدارة بـ4 نقاط، ويأتى المصرى فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، وفى المركز الثالث إنيمبا برصيد نقطة واحدة، وبلاك بولز فى المركز الرابع بدون نقاط.



ترتيب مجموعة الزمالك

سجل هدف التقدم للزمالك التونسى سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 33 بعد تمريرة سحرية من محمود بنتايج، فيما سجل عمر فرج الهدف الثانى لفريقه فى الدقيقة 40، ويعد هذا الهدف هو الأول للاعب منذ انضمامه لصفوف القلعة البيضاء، وفى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع سجل إيهيميكويلي هدف تقليص الفارق لإنيمبا، وتعادل لإنيمبا فى الدقيقة 57 اللاعب أوفيري تشوكو.

ويستعد المصرى البورسعيدى لمواجهة بلاك بولز فى الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات الكونفدرالية، والتى ستنطلق فى التاسعة مساء اليوم.