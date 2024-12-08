شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفع كفاءة تقنية الفيديو المساعد (VAR) فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم مفاوضاته مع الشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو المساعد (VAR) لتحديث المعدات المستخدمة حالياً في الدوري المصري.

ويهدف هذا التحديث إلى مواكبة أحدث التقنيات المستخدمة في الدوريات الأوروبية الكبرى، مما يساهم في تحسين دقة القرارات التحكيمية وزيادة الثقة في أداء الحكام.

وكشف مصدر في مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن النسخة الجديدة من تقنية VAR ستوفر أدوات تحليل أكثر دقة وسرعة، مما يساعد الحكام على اتخاذ قرارات صائبة في الحالات التي تتطلب التدخل، كما ستساهم هذه التقنية في تقليل الأخطاء التحكيمية التي قد تؤثر على نتائج المباريات.

وقال إن هذا التحديث في إطار حرص الاتحاد المصري لكرة القدم على تطوير كرة القدم المصرية بشكل مستمر، والعمل على توفير أفضل الظروف للحكام واللاعبين والأندية.

كما يؤكد هذا القرار التزام الاتحاد بتطبيق أحدث التقنيات في كرة القدم، مما يساهم في رفع مستوى الدوري المصري وجعله أكثر تنافسية.

ويتوقع أن يساهم هذا التحديث في تحسين أداء الحكام في الدوري المصري، وزيادة الثقة في قراراتهم، كما من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تقليل الاحتجاجات والشكاوى من الأندية واللاعبين على القرارات التحكيمية.

ومن المنتظر أن يتم تنفيذ هذا التحديث في أقرب وقت ممكن، وذلك بالتنسيق مع الشركة المسؤولة عن تقنية VAR، وستقوم الشركة بتوفير التدريب اللازم للحكام على استخدام النسخة الجديدة من التقنية.