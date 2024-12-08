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شكرا لقرائتكم خبر عن الراحل إيهاب جلال يزين قاعات مدرسة نور المعارف خلال مسابقة قاعة عظيم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عمر أنور – لبنى عبد اللهالأحد، 08 ديسمبر 2024 08:14 م
زين اسم الراحل إيهاب جلال مدرب الإسماعيلى السابق، إحدى قاعات مدرسة نور المعارف بالضبعية، خلال مسابقة قاعة عظيم التى أقيمت داخل المدرسة.
وتواجد اسم الراحل إيهاب جلال بين أسماء عظيمة مثل أحمد زويل ومجدى يعقوب وأحمد المنسى وغيرها من الأسماء العظيمة فى مصر.
صورة إيهاب جلال
إهداء أحمد سامى لإيهاب جلال
معلومات عن إيهاب جلال
صور الراحل إيهاب جلال
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