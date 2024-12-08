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الراحل إيهاب جلال يزين قاعات مدرسة نور المعارف خلال مسابقة قاعة عظيم

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القاهرة - سامية سيد - كتب عمر أنور – لبنى عبد الله

الأحد، 08 ديسمبر 2024 08:14 م

زين اسم الراحل إيهاب جلال مدرب الإسماعيلى السابق، إحدى قاعات مدرسة نور المعارف بالضبعية، خلال مسابقة قاعة عظيم التى أقيمت داخل المدرسة.

وتواجد اسم الراحل إيهاب جلال بين أسماء عظيمة مثل أحمد زويل ومجدى يعقوب وأحمد المنسى وغيرها من الأسماء العظيمة فى مصر.

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صورة إيهاب جلال 

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إهداء أحمد سامى لإيهاب جلال 

 

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معلومات عن إيهاب جلال

 

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صور الراحل إيهاب جلال

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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