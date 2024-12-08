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معلومات عن إيهاب جلال

وتواجد اسم الراحل إيهاب جلال بين أسماء عظيمة مثل أحمد زويل ومجدى يعقوب وأحمد المنسى وغيرها من الأسماء العظيمة فى مصر.

زين اسم الراحل إيهاب جلال مدرب الإسماعيلى السابق، إحدى قاعات مدرسة نور المعارف بالضبعية، خلال مسابقة قاعة عظيم التى أقيمت داخل المدرسة.

الأحد، 08 ديسمبر 2024 08:14 م

شكرا لقرائتكم خبر عن الراحل إيهاب جلال يزين قاعات مدرسة نور المعارف خلال مسابقة قاعة عظيم والان مع تفاصيل الخبر

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.