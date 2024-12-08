شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعادل مع إنيمبا النيجيرى 2 - 2 ويعتلى صدارة مجموعته بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مع إنيمبا النيجيري بنتيجة 2 - 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك لـ 4 نقاط فى صدارة المجموعة، ويأتى المصرى فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، وفى المركز الثالث إنيمبا برصيد نقطة واحدة، وبلاك بولز فى المركز الرابع بدون نقاط.

سجل هدف التقدم للزمالك التونسى سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 33 بعد تمريرة سحرية من محمود بنتايج، فيما سجل عمر فرج الهدف الثانى لفريقه فى الدقيقة 40، ويعد هذا الهدف هو الأول للاعب منذ انضمامه لصفوف القلعة البيضاء، وفى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع سجل إيهيميكويلي هدف تقليص الفارق لإنيمبا، وتعادل لإنيمبا فى الدقيقة 57 اللاعب أوفيري تشوكو. وكان محمود بنتايج تعرض لإصابة على مستوى الكتف، وتدخل الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أسامة، لوضع لاصق طبى حتى يستطيع اللاعب استكمال اللقاء. مع بداية الشوط الثانى دفع جوزيه جوميز بالبولندى كونراد ميشالاك بدلاً من محمود بنتايج، وفى الدقيقة 57 سجل أوفيري تشوكو هدف التعادل لإنيمبا بعد ارتطام الكرة فى مصطفى الزنارى لتغير طريقها وتسكل الشباك. وفى الدقيقة 60 أجرى جوميز تبديل بخروج مصطفى الزنارى ودخول محمود الونش، كما دفع جوميز بمصطفى شلبي بدلاً من سيف الجزيرى، وفى الدقيقة 70 سدد عبد الله السعيد كرة صاروخية من ضربة ثابتة مرت بجوار المرمى، وفى الدقيقة 75 خرج عمر فرج ودخل حسام أشرف بدلاً من، وفى الدقيقة 89 دخل عمر جابر بدلاً من أحمد محمود.

وجاء تشكيل الزمالك فى المباراة كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود.

خط الوسط: أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد .

خط الهجوم : عمر فرج – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومحمود حمدي "الونش" وعمر جابر وزياد كمال ومحمد شحاتة ومحمد حمدي وكونراد ميشالاك ومصطفى شلبي وحسام أشرف.