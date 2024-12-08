شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتعادل سلبياً مع دجوليبا ويتصدر المجموعة الرابعة بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

تعادل فريق بيراميدز مع دجوليبا المالي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على استاد 26 مارس بالعاصمة باماكو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بهذا التعادل وصل فريق بيراميدز إلى النقطة الرابعة في صدارة المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن الترجي التونسي الذي يملك نفس الرصيد من النقاط، فيما حصد دجوليبا أول نقطة في المركز الرابع بالمجموعة.

توقف اللعب في الدقيقة السادسة نتيجة إصابة أحمد توفيق لاعب بيراميدز في أنفه بسبب تعرضه لكدمة من قدم لاعب دجوليبا في الوجه وتلقى العلاج قبل ان يعود لاستكمال اللقاء، وسيطر الفريق المالي على مجريات اللعب محاولا تسجيل هدف التقدم، وكاد أحمد سامي أن يسجل هدف التقدم لأصحاب الأرض بالخطأ في مرماه في الدقيقة 11، بعد محاولته إبعاد الكرة ولكن أخطأ تقديرها ومرت بجوار القائم الأيسر لمرمى شريف إكرامي.

لعب مروان حمدي ضربة رأس في الدقيقة 13 أمام مرمى دجولبيا، ولكن مرت بعيدا عن الثلاث خشبات، وأهدر مروان فرصة جديدة في الدقيقة 19 بعدما لعب الكرة ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى دجوليبا، ولعب وليد الكرتي رأسية في الدقيقة 36 ولكن مرت أعلى عارضة دجوليبا.

وفي أول ربع ساعة من عمر الشوط الثاني لم ينجح أي فريق في تسجيل الأهداف وجاءت بدايته متوسطة، وحاول لاعبي بيراميدز استغلال المساحات بين خطوط لاعبي دجوليبا في تسجيل هدف التقدم، ولكن بدون جدوى، وأجرى بيراميدز تغييره الأول في الدقيقة 68 بنزول أسامة جلال بدلا من محمد الشيبي، فيما أجرى بيراميدز تغييره الثاني بنزول كريم حافظ بدلا من محمد حمدي في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

وأجرى الأهلي تغييرين جديدين في الدقيقة 82 بنزول أحمد عاطف قطة وعبد الرحمن مجدي بدلا من وليد الكرتي ومصطفى فتحي، واستمرت النتيجة بالتعادل السلبي حتى نهاية المباراة، ليحصد الفريق السماوي نقطة ثمينة تجعله يتربع على قمة المجموعة الرابعة.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد توفيق - وليد الكرتي - رمضان صبحي

خط الهجوم: مروان حمدي

وتواجد على مقاعد بدلاء فريق بيراميدز : أحمد ميهوب - كريم حافظ - طارق علاء - أسامة جلال - محمد رضا بوبو - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - يوسف أسامة نبيه - دودو الجباس.

