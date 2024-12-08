شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام بلاك بولز الموزمبيقي فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدى ، تشكيل فريقه لخوض مباراته بالجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي تجمعه بمضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الأحد باستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو

وضم التشكيل الأساسي كلا من: محمود جاد لحراسة المرمى ، كريم العراقي ، محمد هاشم ، باهر المحمدي ، عمرو سعداوي لخط الظهر ، محمود حمادة، محمد مخلوف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، محمد الشامي، عبد الرحيم دغموم، ميدو جابر كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء: محمود حمدي، أحمد عيد ، خالد صبحي، أتدجيكو سامادو، يوسف الجوهري، خالد الغندور، أحمد القرموطي، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجي.

بدأ المصري مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بمواجهة الهلال الليبي في الدور التمهيدي الثاني، حيث خسر المصري في مباراة الذهاب بليبيا بنتيجة 3-2، قبل أن يفوز في لقاء الإياب ببرج العرب بنفس النتيجة، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي رجحت كفة المصري بالفوز بنتيجة 3-2.

واستهل النادي المصري مشواره في المجموعات بالفوز على أنيمبا النيجيري بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد السويس الجديد، بينما استهل بلاك بولز مشوار المجموعات بالهزيمة أمام الزمالك بثنائية نظيفة أيضاً.

ويقع المصري في مجموعة قوية تضم فرق: الزمالك حامل لقب البطولة، بلاك بولز بطل موزمبيق، وأنيمبا النيجيري.

طاقم تحكيم نيجيري بقيادة جوزيف أوجابور لمباراة بلاك بولز والمصري بالكونفيدرالية

ويقود مباراة المصري وبلاك بولز الطاقم الذي ينتمي إلى دولة نيجيريا حكم الساحة " جوزيف أوجابور "، ومعه مساعد الحكم الأول " عبد المجيد أولايدي " ، ومساعد الحكم الثاني "محمد يعقوبو " ، فيما يقوم " أبو بكر عبد الله "بمهام الحكم الرابع.