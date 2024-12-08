75 دقيقة.. الزمالك يكثف الضغط للتقدم على إنيمبا النيجيرى بعد التعادل 2 - 2

القاهرة - سامية سيد - مر 75 دقيقة من عمر مباراة الزمالك إنيمبا النيجيري التى تجمعهما حاليًا باستاد جودسويل أكبابيو الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، ومازال التعادل الإيجابى بنتيجة 2 - 2 مسيطرًا على اللقاء.

سجل هدف التقدم التونسى سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 33 بعد تمريرة سحرية من محمود بنتايج، فيما سجل عمر فرج الهدف الثانى لفريقه فى الدقيقة 40، ويعد هذا الهدف هو الأول للاعب منذ انضمامه لصفوف القلعة البيضاء، وفى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع سجل إيهيميكويلي هدف تقليص الفارق لإنيمبا.

وكان محمود بنتايج تعرض لإصابة على مستوى الكتف، وتدخل الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أسامة، لوضع لاصق طبى حتى يستطيع اللاعب استكمال اللقاء.

مع بداية الشوط الثانى دفع جوزيه جوميز بالبولندى كونراد ميشالاك بدلاً من محمود بنتايج، وفى الدقيقة 57 سجل أوفيري تشوكو هدف التعادل لإنيمبا بعد ارتطام الكرة فى مصطفى الزنارى لتغير طريقها وتسكل الشباك.

وفى الدقيقة 60 أجرى جوميز تبديل بخروج مصطفى الزنارى ودخول محمود الونش، كما دفع جوميز بمصطفى شلبي بدلاً من سيف الجزيرى، وفى الدقيقة 70 سدد عبد الله السعيد كرة صاروخية من ضربة ثابتة مرت بجوار المرمى.

وفى الدقيقة 75 خرج عمر فرج ودخل حسام أشرف بدلاً من.