شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتوجه إلى استاد دو زيمبيتو لخوض مباراة بلاك بولز فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

توجه لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري إلى ستاد دو زيمبيتو، استعداداً لمواجهة بلاك بولز الموزمبيقي، في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساءً بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بدأ المصري مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بمواجهة الهلال الليبي في الدور التمهيدي الثاني، حيث خسر المصري في مباراة الذهاب بليبيا بنتيجة 3-2، قبل أن يفوز في لقاء الإياب ببرج العرب بنفس النتيجة، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي رجحت كفة المصري بالفوز بنتيجة 3-2.

واستهل النادي المصري مشواره في المجموعات بالفوز على أنيمبا النيجيري بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد السويس الجديد، بينما استهل بلاك بولز مشوار المجموعات بالهزيمة أمام الزمالك بثنائية نظيفة أيضاً.

ويقع المصري في مجموعة قوية تضم فرق: الزمالك حامل لقب البطولة، بلاك بولز بطل موزمبيق، وأنيمبا النيجيري.

طاقم تحكيم نيجيري بقيادة جوزيف أوجابور لمباراة بلاك بولز والمصري بالكونفيدرالية

ويقود مباراة المصري وبلاك بولز الطاقم الذي ينتمي إلى دولة نيجيريا حكم الساحة " جوزيف أوجابور "، ومعه مساعد الحكم الأول " عبد المجيد أولايدي " ، ومساعد الحكم الثاني "محمد يعقوبو " ، فيما يقوم " أبو بكر عبد الله "بمهام الحكم الرابع.



رئيس البعثة



علي ماهر