شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواصل استعداداته لمواجهة الحرس.. وتدريبات شاقة للحراس والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم استعداداته لمواجهة حرس الحدود الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة الأولى من كأس رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم.

وشهدت التدريبات ندية قوية بين اللاعبين خلال التقسيمة التى أجراها حمد إبراهيم، للتنافس على حجز مكان أساسى فى تشكيل الدراويش أمام حرس الحدود فى كأس الرابطة.

كما شهد المران تدريبات شاقة لحراس المرمى أحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد وعبد الله جمال، والتى تضمنت تسديدات من زوايا مختلفة بوجود حواجز تغير من مسار الكرة قبل وصولها للحراس، للتدريب على رد الفعل المفاجئ.

ويتسلح الإسماعيلى بالتاريخ قبل مواجهة الحرس، حيث تعد مباراة كأس الرابطة الـ33 بين الفريقين، حيث سبق أن تواجها فى 32 مباراة، نجح خلالها الإسماعيلى فى الفوز بـ11 مباراة، فى مقابل 8 انتصارات لحرس الحدود، وسجل لاعبو الدراويش 37 هدفا، واستقبلت شباكهم 30 هدفا، ويعد حسنى عبد ربه لاعب الإسماعيلى السابق هداف مباريات الفريقين برصيد 4 أهداف.



من جانبه، يعكف حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلى، على دراسة نقاط القوة والضعف فى الحرس، ويسعى إلى تجهيز اللاعبين بشكل قوى من أجل استعادة سكة الانتصارات بعد الخسارة من إنبى بهدف نظيف في الجولة الرابعة من الدورى، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل بداية قوية في كأس الرابطة.