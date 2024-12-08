شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. بيراميدز يبحث عن هدف التقدم أمام دجوليبا واستمرار التعادل السلبى والان مع تفاصيل الخبر

يستمر التعادل السلبي مسيطراً على نتيجة مباراة بيراميدز أمام دجوليبا المالي بعد مرور 75 دقيقة في المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد على استاد 26 مارس بالعاصمة باماكو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

توقف اللعب في الدقيقة السادسة نتيجة إصابة أحمد توفيق لاعب بيراميدز في أنفه بسبب تعرضه لكدمة من قدم لاعب دجوليبا في الوجه وتلقى العلاج قبل ان يعود لاستكمال اللقاء، وسيطر الفريق المالي على مجريات اللعب محاولا تسجيل هدف التقدم، وكاد أحمد سامي يسجل هدف التقدم لأصحاب الأرض بالخطأ في مرماه في الدقيقة 11، بعد محاولته إبعاد الكرة ولكن أخطأ تقديرها ومرت بجوار القائم الأيسر لمرمى شريف إكرامي.

لعب مروان حمدي ضربة رأس في الدقيقة 13 أمام مرمى دجولبيا، ولكن مرت بعيدا عن الثلاث خشبات، وأهدر مروان فرصة جديدة في الدقيقة 19 بعدما لعب الكرة، ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى دجوليبا، ولعب وليد الكرتي رأسية في الدقيقة 36 ولكن مرت أعلى عارضة دجوليبا.

وفي أول ربع ساعة من عمر الشوط الثاني لم ينجح أي فريق في تسجيل الأهداف وجاءت بدايته متوسطة، وحاول لاعبو بيراميدز استغلال المساحات بين خطوط لاعبي دجوليبا في تسجيل هدف التقدم، ولكن بدون جدوى.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد توفيق - وليد الكرتي - رمضان صبحي

خط الهجوم: مروان حمدي

وتواجد على مقاعد بدلاء فريق بيراميدز : أحمد ميهوب - كريم حافظ - طارق علاء - أسامة جلال - محمد رضا بوبو - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - يوسف أسامة نبيه - دودو الجباس.

ويمتلك بيراميدز فرصة ذهبية للانفراد بصدارة مجموعته في دوري أبطال أفريقيا بعد تعثر الترجي التونسي أمام ساجرادا الأنجولي.

وتعادل الترجي سلبيًا خارج أرضه ضد ساجرادا الأنجولي فى الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا.



وبفضل التعادل، انفرد الترجي بالصدارة مؤقتاً برصيد 4 نقاط، ويليه بيراميدز بـ3 نقاط قبل مواجهة دجوليبا المالي.



فيما حصد ساجرادا نقطته الأولى ويظل دجوليبا متذيلا للترتيب بنقطة وحيدة.



ويلعب بيراميدز فى المجموعة الرابعة بالبطولة القارية، بجانب ساجرادا الأنجولي والترجي التونسي ودجوليبا المالي.



ويخوض بيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي بعدما شارك في نسخة الموسم الماضي وودع من مرحلة المجموعات.

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة تشاد بقيادة محمد الحاجي علاو، ويساعده مواطنه عيسى بوجولا المساعد الأول، وموسى حافظ الحكم المساعد الثاني، وعثمان عبد الكريم، الحكم المساعد الرابع.