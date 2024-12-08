الامارات | "فيكتوري 4" وصيفاً و"الشارقة 17" ثالثاً.. فيتنام 1" بطل مونديال الزوارق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز زورق فريق "فيتنام 1" بقيادة السويدي جوناس أندرسون، بلقب جولة جائزة الشارقة الكبرى 2024 في دورتها الـ23، والتي أقيمت اليوم الأحد، في ختام موسم بطولة العالم للزوارق السريعة "فورمولا 1".

وأنهى فريق "فيكتوري 4"، ممثل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بقيادة المتسابق السويدي أريك ستارك السباق في المركز الثاني، خلف زورق فريق "فيتنام 1"، وجاء بعدهما زورق "الشارقة 17" بقيادة الكندي روستي وايت، في المركز الثالث.

وفي الترتيب العام، وبعد فوز فيتنام 1" بالمركز الأول وتتويجه بطلاً للعالم للمرة الثالثة على التوالي، برصيد 129 نقطة، جاء زورق الشارقة 17 في المركز الثاني برصيد 108 نقاط، و زورق "فيكتوري 4" ثالثاً، برصيد 102.5 نقطة.

وفي منافسات سباق أفضل زمن، احتل زورق فيكتوري 4 المركز الثاني في الترتيب العام، برصيد 74 نقطة، خلف المتصدر جوناس أندرسون الذي جمع 91 نقطة.