المصري ضد Black Bulls.. أبناء بورسعيد يبحثون عن صدارة المجموعة الرابعة

يسعي فريق الكرة بالنادي المصري لمواصلة تصدر المجموعة الرابعة في بطولة الكونفيدرالية عندما يحل ضيفا على فريق بلاك بولز الموزمبيقي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية.



تقام مباراة المصري أمام مضيفه بلاك بولز باستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية في تمام الساعة 9:00 مساء اليوم الأحد ويتم نقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية.

تضم المجموعة الرابعة كلا من الزمالك والمصري وبلاك بولز الموزمبيقي وإنيما النيجيري



واستهل النادي المصري مشواره في المجموعات بالفوز على إنيمبا النيجيري بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد السويس الجديد، بينما استهل بلاك بولز مشوار المجموعات بالهزيمة أمام الزمالك بثنائية نظيفة أيضاً.



ونرصد أبرز المعلومات عن بطل موزمبيق قبل مواجهة المصري فى الكونفدرالية:

ـ يحتل بلاك بولز المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الموزمبيقى برصيد 51 نقطة

ـ خاض بلاك بولز 22 مباراة.

ـ فاز بلاك بولز في 15 لقاء.

ـ تعادل في 6 مواجهات وخسر مباراة واحدة.

ـ سجل لاعبو بلاك بولز 47 هدفاً واستقبلت شباكهم 21.

ـ تبلغ القيمة التسويقية لبلاك بولز الموزمبيقي 250 ألف يورو.

ـ يبلغ معدل أعمار لاعبي بلاك بولز 24 سنة و9 أشهر.