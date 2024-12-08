شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تتوجه إلى ملعب مباراة إنيمبا النيجري فى الكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحركت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من فندق الإقامة في نيجيريا متوجهة إلى استاد جودسويل أكبابيو الدولي، استعداداً لمواجهة إنيمبا النيجيري مساء اليوم في دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين قبل التحرك شرح خلالها التعليمات الفنية الأخيرة قبل مواجهة إنيمبا النيجيري مساء اليوم.

ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري في السادسة مساء اليوم الأحد باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية