شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن الانتصار الثانى فى رحلة حصد اللقب الثالث للكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

ويدخل الفريق الأبيض المباراة باحثاً عن تحقيق نتيجة إيجابية من أجل تسهيل مهمة الصعود للدور القادم، بعدما حقق الفوز فى الدولة الأولى على حساب بطل موزمبيق بهدفين دون رد.

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التى تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتى كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقى.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف فى القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.

وتتصدر الأندية العربية الفرق الأكثر تتويجاً بالكونفدرالية، المغرب 7 ألقاب، وتونس 5 ألقاب، ومصر 3 ألقاب، والجزائر مرة وحيدة، فيما توج مازيمبي من الكونغو الديمقراطية بالبطولة مرتين، ومرة وحيدة لـ هارتس أوف أوك الغاني، والملعب المالي، وليوباردز الكونغولي.

وتوج الزمالك ببطولتين فيما توج الأهلي ببطولة وحيدة، أما المصري فجاءت أفضل نتائجه حين ودع البطولة فى نصف نهائي بطولة الكونفدرالية عام 2018، بعد التعادل سلبيا في مصر، والهزيمة برباعية في الكونغو.

ويقع الزمالك فى المجموعة الرابعة بالكونفدرالية التي تضم المصري البورسعيدي وبلاك بولز الموزمبيقي وإنيمبا النيجيري.

ويدير مباراة الليلة طاقم تحكيم مكون من، الرواندي جون كلود إيشموي حكماً للساحة ويعاونه مواطناه سعيدي نديسابا وإيريك موجابو مساعدين والرواندي رويرسا فيديلي حكماً رابعاً.

واختار "كاف" الغاني بروسبر هاريسون أدو مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام عبده علي محمد من جيبوتي، والمنسق العام جولز كارانجوا من رواندا.