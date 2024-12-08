شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الأحد، الموافق 8 - 12 - 2024 العديد من الأخبار الهامة، أبرزها مصطفى شوبير يواصل الغياب عن الأهلى فى مباراة كأس إنتركونتيننتال، ومحاضرة فنية أخيرة من جوميز للاعبى الزمالك قبل مواجهة إنيمبا النيجيري.

مصطفى شوبير يواصل الغياب عن الأهلى فى مباراة كأس إنتركونتيننتال

يواصل مصطفى شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى، الغياب عن فريقه في مباراة كأس التحدي "كأس إنتركونتيننتال 2024"، المقرر لها الرابع عشر من ديسمبر الجاري، أمام الفائز من باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي؛ بسبب الإصابة بشد فى العضلة الخلفية فى نهاية مباراة فريقه أمام البنك الأهلى بالدوري المصري، والتي انتهت بالتعادل السلبى.

الأهلى يتوجه إلى قطر بطائرة خاصة لخوض مباراة كأس إنتركونتيننتال

تطير بعثة فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة مارسيل كولر الثلاثاء المقبل إلى قطر على متن طائرة خاصة لخوض المباراة المقبلة في بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال".

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد نهاية الجولة الثانية

حسم التعادل السلبي مباراة أورلاندو بيراتس والأهلي، بعدما فشل الفريقان فى تحويل الفرص التي أتيحت لهما إلى أهداف، وبتلك النتيجة يحصد كل فريق نقطة، ليواصل النادي الأهلي صدارته لترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.

محاضرة فنية أخيرة من جوميز للاعبى الزمالك قبل مواجهة إنيمبا النيجيري

ألقى البرتغالي جوزيه جوميز ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، محاضرة فنية على اللاعبين قبل مباراة إنيمبا النيجيري المرتقبة مساء اليوم فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تعرف على غيابات الزمالك أمام إنيمبا النيجيري الليلة فى الكونفدرالية

مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري تقام فى السادسة مساء اليوم الأحد على ملعب جودسويل أكبابيو، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الكونفدارلية الأفريقية.

بعثة بيراميدز تتوجه مباشرة إلى تونس لخوض مباراة الترجي بعد لقاء دجوليبا

قررت إدارة بعثة نادي بيراميدز فى مالي سفر بعثة الفريق مباشرة من العاصمة المالية باماكو إلى تونس بعد الانتهاء من لقاء دجوليبا، تحضيراً لمواجهة الترجي التونسي في إطار مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

المصري يتسلح بأقوى خط دفاع فى مواجهة بلاك بولز بالكونفدرالية