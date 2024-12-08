شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الزمالك أمام الأندية النيجيرية قبل مواجهة إنيمبا فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي فريق الزمالك مع إنيمبا النيجيري فى السادسة مساء اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة على ملعب جودسويل أكبابيو، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبالعودة إلى تاريخ مواجهات الزمالك أمام الأندية النيجيرية بشكل عام، فإننا نجد أن هذه المباراة ستكون رقم 15، التي تجمع بين الزمالك والأندية النيجيرية.

ويشهد تاريخ مواجهات الزمالك والأندية النيجيرية تفوقاً كبيراً لصالح الفارس الأبيض، حيث نجح الزمالك فى تحقيق الفوز في 9 مباريات من أصل 14 مباراة، فيما تلقى الهزيمة فى 5 لقاءات ولم يحضر التعادل في أي مباراة بين الفارس الأبيض وأي من الأندية النيجيرية.

ونجح لاعبو الفارس الأبيض في تسجيل 23 هدفاً في مرمى الأندية النيجيرية، فيما تلقت شباكهم 12 هدفاً فقط من كافة الأندية النيجيرية.

ويقع الزمالك فى المجموعة الرابعة بالكونفدرالية التي تضم المصري البورسعيدي وبلاك بولز الموزمبيقي وإنيمبا النيجيري.

ويدير مباراة الليلة طاقم تحكيم مكون من، الرواندي جون كلود إيشموي حكماً للساحة ويعاونه مواطناه سعيدي نديسابا وإيريك موجابو مساعدين والرواندي رويرسا فيديلي حكماً رابعاً.

واختار "كاف" الغاني بروسبر هاريسون أدو مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام عبده علي محمد من جيبوتي، والمنسق العام جولز كارانجوا من رواندا.