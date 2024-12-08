شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تتوجه إلى ملعب مباراة دجوليبا المالى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحركت بعثة فريق نادي بيراميدز من مقر فندق إقامتها فى باماكو في طريقها إلى ملعب مباراة دجوليبا المالي، في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا في السادسة مساء اليوم على نظيره نادي دجوليبا المالي في ثاني جولات دور المجموعات من دوري الأبطال على استاد 26 مارس بالعاصمة باماكو.

وعقد الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش محاضرة مع اللاعبين لشرح خطة اللعب وإعلان التشكيل وأهم التعليمات قبل المواجهة المهمة.

وكان ممدوح عيد رئيس النادي ورئيس البعثة في وداع اللاعبين بمقر فندق الإقامة قبيل المغادرة لتحفيزهم من أجل تحقيق الفوز الثاني على التوالي واعتلاء قمة المجموعة الأفريقية.



وليد الكرتى



رضا بوبو