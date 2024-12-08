شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن بلاك بولز منافس المصري فى الكونفدرالية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لخوض مواجهة قوية، عندنا يحل ضيفاً على بلاك بولز الموزمبيقي، في المباراة التي تجمع الفريقين فى التاسعة مساءً باستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واستهل النادي المصري مشواره في المجموعات بالفوز على إنيمبا النيجيري بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد السويس الجديد، بينما استهل بلاك بولز مشوار المجموعات بالهزيمة أمام الزمالك بثنائية نظيفة أيضاً.

ويقع المصري في مجموعة قوية تضم: الزمالك حامل لقب البطولة، بلاك بولز بطل موزمبيق، وإنيمبا النيجيري.

ونرصد أبرز المعلومات عن بطل موزمبيق قبل مواجهة المصري فى الكونفدرالية:

ـ يحتل بلاك بولز المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الموزمبيقى برصيد 51 نقطة

ـ خاض بلاك بولز 22 مباراة.

ـ فاز بلاك بولز في 15 لقاء.

ـ تعادل في 6 مواجهات وخسر مباراة واحدة.

ـ سجل لاعبو بلاك بولز 47 هدفاً واستقبلت شباكهم 21.

ـ تبلغ القيمة التسويقية لبلاك بولز الموزمبيقي 250 ألف يورو.

ـ يبلغ معدل أعمار لاعبي بلاك بولز 24 سنة و9 أشهر.