شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم دجوليبا المالى فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق بيراميدز، بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ، ضيفاً ثقيلا على دجوليبا المالي فى السادسة مساء اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة باستاد 26 مارس بالعاصمة المالية باماكو، فى ثانى جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال الأفريقى.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق بيراميدز 21.93 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لدجوليبا المالى 100 ألف يورو.

ويلعب بيراميدز فى المجموعة الرابعة بالبطولة القارية، بجانب ساجرادا الأنجولي والترجي التونسي ودجوليبا المالي.

ويخوض بيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي بعدما شارك في نسخة الموسم الماضي وودع من مرحلة المجموعات.

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة تشاد بقيادة محمد الحاجي علاو، ويساعده مواطنه عيسى بوجولا المساعد الأول، وموسى حافظ الحكم المساعد الثاني، وعثمان عبد الكريم، الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، إيلو محمدو من النيجر، ومراقب الحكام أمينو شانتالي من نيجيريا، والمنسق العام محمد جيندور من الجزائر، والمنسق الإعلامي إبراهيما كوليبالي من مالي، وموسى بالا المنسق الأمني من جامبيا.