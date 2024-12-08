شكرا لقرائتكم خبر عن منتخبا الإسكواش يلتقطان صورا تذكارية فى حفل افتتاح بطولة العالم بهونج كونج والان مع تفاصيل الخبر

التقط لاعبو منتخبي، رجال وسيدات، الاسكواش، صورا تذكارية على هامش حفل الافتتاح الذي أقيم قبل قليل استعداداً لبطولة العالم للفرق التي تقام في هونج كونج خلال الفترة بين 9 إلى 15 ديسمبر الجاري.

ويلتقي في الواحدة والنصف ظهر غداً الاثنين، المنتخب الوطني الأول لرجال الاسكواش، بقيادة هشام العطار المدير الفني للفراعنة، مع نظيره أسبانيا في مستهل مشوار دور المجموعات.

وغاب الثلاثي، نور الشربيني، علي فرج، مصطفى عسل، عن الحفل لمشاركتهم في نهائي المنافسات الفردية التي انتهت قبل قليل بتتويج نوران جوهر ومصطفى عسل باللقب.

وتترأس آمنة الطرابلسي رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، البعثة المصرية المشاركة في بطولة العالم، حيث تقع مصر في المجموعة الأولى والتي تضم منتخبي، أسبانيا واليابان، بمنافسات الرجال والسيدات.

وتقام بطولة العالم للفرق كل سنتين منذ عام 1967 (للرجال) و1979 (للسيدات)، ويتم التنافس عليها بين فرق مكونة من 4 لاعبين.

وتحمل مصر، حاليا، اللقبين، حيث فازت نور الشربينى ونوران جوهر وهانيا الحمامى ونور الطيب بلقب السيدات فى ديسمبر 2022، بينما فاز على فرج ومصطفى عسل ومازن هشام ويوسف سليمان بلقب الرجال فى نيوزيلندا العام الماضى.

ويمثل مصر في منتخبي الرجال والسيدات كل من:

قائمة المنتخب الوطني للسيدات

1- نور الشربينى المصنفة الأولى عالميا

2- هانيا الحمامى المصنفة الثالثة عالميا

3- روان العربى المصنفة الثامنة عالميا

4- أمينة عرفى المصنفة التاسعة عالميا

بينما تغيب نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً عن المشاركة مع المنتخب بسبب خضوعها لجراحة في الأنف.

تشكيل منتخب الرجال:

1- علي فرج المصنف الأول عالميا

2- مصطفى عسل المصنف الثانى عالميا

3- مازن هشام المصنف الخامس عالميا

4- كريم عبد الجواد المصنف السابع عالميا

ومن المقرر أن يبدأ منتخب السيدات منافسات البطولة غداً الثلاثاء بمواجهة قوية مع منتخب اليابان.



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