شكرا لقرائتكم خبر عن الأبيض لا يخسر.. مباراتان جمعتا الزمالك وبطل نيجيريا قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع إنيمبا النيجيري على ملعب جودسويل أكبابيو، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

سبق وواجه الزمالك نظيره إنيمبا النيجيري في مباراتين من قبل، وبالتحديد في دوريّ أبطال أفريقيا للعام 2016، وفاز الزمالك ذهابًا وإيابًا بنتيجة هدف مقابل لا شيء وأحرز الهدفين باسم مرسي مهاجم القلعة البيضاء.



a438cae1-f855-4caa-af1a-0411dfbb8668

ويقع الزمالك فى المجموعة الرابعة بالكونفدرالية التي تضم المصري البورسعيدي وبلاك بولز الموزمبيقي وإنيمبا النيجيري.

ويدير مباراة الليلة طاقم تحكيم مكون من، الرواندي جون كلود إيشموي حكماً للساحة ويعاونه مواطناه سعيدي نديسابا وإيريك موجابو مساعدين والرواندي رويرسا فيديلي حكماً رابعاً.

واختار "كاف" الغاني بروسبر هاريسون أدو مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام عبده علي محمد من جيبوتي، والمنسق العام جولز كارانجوا من رواندا.