شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلي لخوض نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية؟ والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 08 ديسمبر 2024 03:20 م

يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لخوض تحدٍ كروي عالمي جديد الأسبوع المقبل، حينما يلعب نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك بعد العودة من جنوب أفريقيا خلال الساعات الماضية ومواجهة بطلها أورلاندو بيراس في دوري الأبطال.

في السطور التالية نستعرض كل ما يتعلق بمشوار الأهلي المرتقب في الإنتر كونتيننتال.

س: ماذا فعل الأهلي في رحلة جنوب أفريقيا؟

ج:تعادل سلبياً مع فريق أورلاندو بيراتس أمس، السبت، في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وعادت البعثة للقاهرة صباح اليوم وحافظ الأهلي على قمة مجموعته بـ4 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى باستاد أبيدجان الإيفواري 4-2 في الجولة الأولى بالقاهرة.

س: وماذا ينتظر الأهلي الفترة المقبلة؟

ج: يخوض الأهلي تحديا صعبا فى بطولة الإنتركونتيننتال الأسبوع المقبل .

س: من هو منافس الأهلي في بطولة الإنتركونتيننتال؟

ج: يترقب الأهلي الفائز من مباراة 11 ديسمبر بين بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي فى ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية، لتحديد منافسه في مباراة نصف نهائي الإنتركونتيننتال، والتي ستقام يوم 14 ديسمبر الجاري فى قطر.

س: ماذا ينتظر الأهلي حال الفوز فى موقعة 14 ديسمبر؟

ج: سيلعب الأهلي مع ريال مدريد الإسباني يوم 18 ديسمبر الجاري في نهائي كأس الإنتركونتيننتال للأندية، حال الفوز على الفائز من بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي.

س: متى يسافر الأهلي إلى قطر؟

ج: حدد الأهلي 10 ديسمبر الجاري موعداً للسفرإلى قطر لخوض التحدي العالمي المهم.