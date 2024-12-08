شكرا لقرائتكم خبر عن موعد بدء موسم الانتقالات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة فترة القيد الشتوي للموسم الحالى 2024 - 2025 من 1 يناير 2025 حتى 31 من نفس الشهر، وهي فترة الانتقالات الثانية للموسم الحالى، حيث سيكون هناك فرصة أمام الأندية لتسجيل لاعبين جدد وفقاً لاحتياجاتهم في الموسم.