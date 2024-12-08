شكرا لقرائتكم خبر عن موعد بدء موسم الانتقالات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة فترة القيد الشتوي للموسم الحالى 2024 - 2025 من 1 يناير 2025 حتى 31 من نفس الشهر، وهي فترة الانتقالات الثانية للموسم الحالى، حيث سيكون هناك فرصة أمام الأندية لتسجيل لاعبين جدد وفقاً لاحتياجاتهم في الموسم.
- فتح باب القيد في سوق الانتقالات الشتوية لجميع الأقسام بدءا من 1 يناير 2025 حتى 31 يناير 2025.
- يُسمح بقيد 30 لاعبا للفريق الأول بالإضافة لـ 5 لاعبين مواليد 2003.
- لا يجوز للنادى إعارة أو استعارة أكثر من 6 لاعبين خلال الموسم.
- لا تجوز إعارة أكثر من 3 لاعبين لنفس النادى أو استعارة أكثر من 3 لاعبين من نفس النادى.
- لا تجوز إعارة لاعب مدة تزيد عن سنة.
- يسمح بقيد 5 لاعبين أجانب فى فرق الدورى الممتاز.
- لا يسمح بمشاركة أكثر من 5 لاعبين أجانب فى المباراة الواحدة بالدورى الممتاز.
- لا يحتسب اللاعب الفلسطينى ضمن عدد اللاعبين الأجانب.
- يسمح بقيد 3 لاعبين أجانب فى المراحل السنية.
- لا يجوز إشراك غير مصرى فى مركز حراسة المرمى بجميع المسابقات.
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