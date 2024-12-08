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موعد بدء موسم الانتقالات الشتوية

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القاهرة - سامية سيد - حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة فترة القيد الشتوي للموسم الحالى 2024 - 2025 من 1 يناير 2025 حتى 31 من نفس الشهر، وهي فترة الانتقالات الثانية للموسم الحالى، حيث سيكون هناك فرصة أمام الأندية لتسجيل لاعبين جدد وفقاً لاحتياجاتهم في الموسم.

وتعتبر أبرز بنود لائحة القيد الحالية كالتالى:

- فتح باب القيد في سوق الانتقالات الشتوية لجميع الأقسام بدءا من 1 يناير 2025 حتى 31 يناير 2025.

- يُسمح بقيد 30 لاعبا للفريق الأول بالإضافة لـ 5 لاعبين مواليد 2003.

- لا يجوز للنادى إعارة أو استعارة أكثر من 6 لاعبين خلال الموسم.

- لا تجوز إعارة أكثر من 3 لاعبين لنفس النادى أو استعارة أكثر من 3 لاعبين من نفس النادى.

- لا تجوز إعارة لاعب مدة تزيد عن سنة.

- يسمح بقيد 5 لاعبين أجانب فى فرق الدورى الممتاز.

- لا يسمح بمشاركة أكثر من 5 لاعبين أجانب فى المباراة الواحدة بالدورى الممتاز.

- لا يحتسب اللاعب الفلسطينى ضمن عدد اللاعبين الأجانب.

- يسمح بقيد 3 لاعبين أجانب فى المراحل السنية.

- لا يجوز إشراك غير مصرى فى مركز حراسة المرمى بجميع المسابقات.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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