شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن إنيمبا النيجيري قبل مواجهة الزمالك فى الكونفدرالية الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع إنيمبا النيجيري على ملعب جودسويل أكبابيو، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

فريق إنيمبا النيجيري تعادل في الأيام الأخيرة بالدوري المحلي في الديربي أمام فريق رينجرز سلبيا فى مباراة متواضعة فنيا.

ويحتل فريق إنيمبا المركز السادس بفارق 8 نقاط عن المركز الأول في الدوري النيجيري ومؤجل له مباراتين.

فريق انيمبا النيجيري تعثر فى آخر 5 مباريات بالدوري المحلي ولم يحقق أي فوز وتعادل في 4 لقاءات محلياً، كما خسر مباراة فى الكونفدرالية أمام المصري البورسعيدي.

من جانبه، أكد ييمي أولانريواجو، المدير الفني لنادى أنيمبا النيجيري، أنه يعلم جيداً مدى قوة الزمالك قبل لقاء الليلة قائلا، "فريقي سيقاتل للفوز على الزمالك من أجل الخروج من عنق الزجاجة بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام المصري".

وأضاف، "نتمسك بأمل التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية"، وشدد مدرب إنيمبا على جاهزية لاعبيه لخوض المواجهة الحاسمة، مشيدا بالعناصر التي يمتلكها الزمالك.

ويقع الزمالك فى المجموعة الرابعة بالكونفدرالية التي تضم المصري البورسعيدي وبلاك بولز الموزمبيقي وإنيمبا النيجيري.

ويدير مباراة الليلة طاقم تحكيم مكون من، الرواندي جون كلود إيشموي حكماً للساحة ويعاونه مواطناه سعيدي نديسابا وإيريك موجابو مساعدين والرواندي رويرسا فيديلي حكماً رابعاً.

واختار "كاف" الغاني بروسبر هاريسون أدو مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام عبده علي محمد من جيبوتي، والمنسق العام جولز كارانجوا من رواندا.