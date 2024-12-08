شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وفاب الكاميرونى فى بطولة أفريقيا لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 08 ديسمبر 2024 02:51 م

يلتقى الفريق الأول لكرة سلة سيدات الاهلى مع نظيره «فاب» الكاميروني، اليوم الاثنين، فى الجولة الثانية من بطولة أفريقيا للأندية الأبطال والتي تقام بالعاصمة السنغالية داكار.

موعد مباراة الأهلى وفاب الكاميرونى

مباراة الأهلى وفاب الكاميرونى ‏تقام فى الحادية عشرة مساءً على صالة ماريوس ندياي.

نتيجة مباراة الأهلى الأولى بالبطولة

حقق فريق الأهلى انتصارا كبيرا على إم إف إم النيجيري أمس ضمن أولى مباريات الفريق ببطولة أفريقيا.

قائمة سيدات سلة الأهلى

وتضم قائمة «سيدات سلة الأهلي» كالتالي: ‏دينا عمرو- ريم موسى- رنيم الجداوي- ميرال أشرف- تمارا نادر- نادين سلعاوي- يارا أسامة- فريدة وائل- بريانا ماركيز- نديوما كان - ديايشا فير- مادجيجوين سيني.