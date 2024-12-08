شكرا لقرائتكم خبر عن رقم سلبى وآخر إيجابى فى زيارة الأهلي الأخيرة لجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 08 ديسمبر 2024 02:45 م

تعادل فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بدون أهداف، ليواصل المارد الأحمر تصدر مجموعته في بطولة دوري أبطال أفريقيا رافعاً رصيده إلى 4 نقاط.

ولكن المارد الأحمر حقق رقما سلبيا وآخر إيجابيا فى زيارته الأخيرة لجنوب أفريقيا، حيث استمرت عقدة الأهلي الأزلية فى جنوب أفريقيا في المباريات التي يلعبها هناك على صعيد مختلف المسابقات.

ولم يحقق الأهلي، على مدار 16 زيارة لجنوب أفريقيا، أى فوز في جميع البطولات، حيث خسر 7 مرات وتعادل فى 9 منذ أول مواجهة عام 2001.

وأمام أورلاندو على مدار 7 مباريات، لم يحقق الأهلي سوى فوز وحيد مقابل 3 هزائم و3 تعادلات.

ورغم استمرار العقدة، لكن الأهلي عزز رقمه القياسي كونه صاحب أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ دوري أبطال أفريقيا، ليمدد السلسلة إلى 26 مباراة متتالية بدون خسارة.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر صفحة مباريات دوري أبطال أفريقيا "مؤقتاً" بعد التعادل السلبى مع أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا فى ملعبه، استعداداً لخوض المباراة الأهم هذا الموسم في بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال".

وكان الأهلي فاز على العين الإماراتي (3-0) وتوج بطلًا لكأس "إفريقيا-آسيا-الهادئ"، ليحجز مقعده في المرحلة التالية من كأس إنتركونتيننتال 2024.

ويلتقي باتشوكا المكسيكي مع بوتافوجو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس، الأربعاء المقبل في ديربي الأمريكتين، على أن يتأهل الفائز لمواجهة النادي الأهلي.

الأهلي سيواجه الفائز من ديربي الأمريكتين فى الثامنة مساء السبت المقبل على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، على أن يتأهل الفائز من هذه المباراة إلى نهائي إنتركونتيننتال لمواجهة ريال مدريد الإسباني.