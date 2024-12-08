شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحقق ذهبية و6 فضيات فى ختام البطولة العربية لكمال الأجسام والان مع تفاصيل الخبر

اختُتمت أمس فعاليات البطولة العربية رقم 24 للعبة كمال الأجسام والكلاسيك والفيزيك، والتي استضافتها مملكة البحرين للمرة الأولى فى تاريخها فيى الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر الجاري، في قاعة الشيخ عبد العزيز بن محمد آل خليفة بجامعة البحرين، بحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة في مملكة البحرين والدكتور عادل فهيم رئيس الإتحاد المصرى والعربي والأفريقي ونائب أول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية وخوسيه ماريا نائب رئيس لجنة حكام الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة، وسامي الحداد رئيس اتحاد البحرين لكمال الأجسام واللياقة البدنية الدولة المضيفة للحدث وعدد من رؤساء الاتحادات العربية الممثلين لدولهم، حيث شاركة 10 دول عربية في هذا الحدث العربي الدولي وهى: مصر، الإمارات، السعودية، سوريا، اليمن، سلطنة عمان، الكويت، المغرب، ليبيا، والدولة المُضيفة البحرين.

وشاركت مصر ببعثة تضم الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي ونائب أول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية رئيسا للبعثة والمهندس سامي بشير المدير التنفيذي ومحمد رزق المدير الإداري ومحمد محسن المستشار الاعلامي والحكم الدولي و5 لاعبين هم: محمد عبد الكريم، نجم الدين أبا زيد، عبد الرحمن شجر، وعمرو عاطف، وفادي عماد.

وجاءت نتائج المنتخب المصري الذي شارك فقط بخمس لاعبين والذين حققوا جميهم نتائج ممتازه، وحصدت مصر ذهبية و 6 فضيات تحصل عليها الأبطال كالتالي: حصل البطل محمد عبد الكريم على الترتيب الأول وذهبية في وزن 85 ك وفضية جميع الأوزان في فئة كمال الأجسام بعد منافسه شرسه علي هذا اللقب.

واستطاع البطل المصري العالمي نجم الدين أبا زيد الحصول علي فضية وزن المفتوح وفضية الأساتذه في كمال الأجسام بعد منافسه شرسه في هذا الوزن الذي يعد اقوي اوزان اي بطولة في العالم واستطاع البطل المصري ( عبدالرحمن شجر ) اقتناص فضيه غاليه في وزن 90ك وهو بطل له مستقبل كبير وواعد فرغم صغر سنه ولكن مستواه الفني كبير ، ولقد تحصل ايضا البطل ( عمرو عاطف ) علي فضية فئة الكلاسيك فيزيك وتحصل البطل ( فادي عماد ) علي فضية الناشئين وكان اصغر لاعب في البطولة .

ومن جانبة اعرب الدكتور عادل فهيم عن سعادته باستضافة البحرين لهذا الحدث العربي الكبير للمره الاولي في تاريخها وثمن المجهود والاهتمام الكبير الذي بذل من قبل الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية برئاسة بطل كمال الأجسام المحترف "سامي الحداد" ومجلس إدارته ، لخروج البطولة بهذه الصورة الأكثر من رائعة من الناحيه التنظيميه والفنيه وهو ليس بالأمر الجديد علي مملكة البحرين في تنظيم مثل هذه الاحداث والبطولات الدوليه الرسميه وخروجها بهذ الشكل الرائع .