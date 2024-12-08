شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية أخيرة من جوميز للاعبى الزمالك قبل مواجهة إنيمبا النيجيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى البرتغالي جوزيه جوميز ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، محاضرة فنية على اللاعبين قبل مباراة إنيمبا النيجيري المرتقبة مساء اليوم فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في لقاء اليوم، كما حرص على منحهم التعليمات الأخيرة قبل المباراة.

وطالب جوزيه جوميز من اللاعبين ضرورة بذل أقصى جهد في لقاء اليوم والعمل على تحقيق الفوز في اللقاء والعودة بالثلاث نقاط.

ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري في السادسة مساء اليوم الأحد باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.