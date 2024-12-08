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مصطفى عسل يتوج ببطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر

الأحد، 08 ديسمبر 2024 02:34 م

توج مصطفى عسل ، المصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، ببطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، والتي أقيمت بنادي هونج كونج خلال الفترة بين 2 إلى 8 ديسمبر الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفاز مصطفى عسل في المباراة النهائية على مواطنه علي فرج المصنف الأول عالمياً بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 51 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5، 4-11، 11-8، 11-5.

وكانت نوران جوهر المصنف الثانية عالمياً للسيدات، توجت بذلت اللقب بعد الفوز  في المباراة النهائية على مواطنتها نور الشربيني بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 55 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 6-11, 11-5 , 11-9, 11-9.

بذلك تصعد نوران جوهر إلى قمة التصنيف العالمي للسيدات والمقرر صدوره غداً الاثنين عن رابطة اللاعبين المحترفين.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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