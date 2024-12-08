شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفتش عن صدارة المجموعة الرابعة بدوري الأبطال أمام دجوليبا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مع دجوليبا المالى باستاد 26 مارس بالعاصمة المالية باماكو، فى ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال الأفريقى.

ويمتلك بيراميدز فرصة ذهبية للانفراد بصدارة مجموعته في دوري أبطال أفريقيا بعد تعثر الترجي التونسي أمام ساجرادا الأنجولي.

وتعادل الترجي سلبيًا خارج أرضه ضد ساجرادا الأنجولي فى الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا.

وبفضل التعادل، انفرد الترجي بالصدارة مؤقتاً برصيد 4 نقاط، ويليه بيراميدز بـ3 نقاط قبل مواجهة دجوليبا المالي.

فيما حصد ساجرادا نقطته الأولى ويظل دجوليبا متذيلا للترتيب بنقطة وحيدة.

ويلعب بيراميدز فى المجموعة الرابعة بالبطولة القارية، بجانب ساجرادا الأنجولي والترجي التونسي ودجوليبا المالي.

ويخوض بيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي بعدما شارك في نسخة الموسم الماضي وودع من مرحلة المجموعات.

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة تشاد بقيادة محمد الحاجي علاو، ويساعده مواطنه عيسى بوجولا المساعد الأول، وموسى حافظ الحكم المساعد الثاني، وعثمان عبد الكريم، الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، إيلو محمدو من النيجر، ومراقب الحكام أمينو شانتالي من نيجيريا، والمنسق العام محمد جيندور من الجزائر، والمنسق الإعلامي إبراهيما كوليبالي من مالي، وموسى بالا المنسق الأمني من جامبيا.