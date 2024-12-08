شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غيابات الزمالك أمام إنيمبا النيجيري الليلة فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 08 ديسمبر 2024 02:00 م

مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري تقام فى السادسة مساء اليوم الأحد على ملعب جودسويل أكبابيو، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الكونفدارلية الأفريقية.

ويغيب عن الزمالك في مباراة الليلة كل من:

1- عمر عبد العزيز (فني)

2- محمد صبحي (إصابة)

3 - حمزة المثلوثى (إصابة)

4 - أحمد مجدى (إصابة)

5 - حسن أبو المعاطي (فني)

6 - محمد السيد (إصابة)

7 - أحمد حمدي (إصابة)

8 - محمد عاطف (فني)

9 - ناصر ماهر (إصابة)

10- شيكابالا (إصابة وإيقاف)

11 - ناصر منسي (إصابة وإيقاف)

ويقع الزمالك فى المجموعة الرابعة بالكونفدرالية التي تضم المصري البورسعيدي وبلاك بولز الموزمبيقي وإنيمبا النيجيري.

ويدير مباراة الليلة طاقم تحكيم مكون من، الرواندي جون كلود إيشموي حكماً للساحة ويعاونه مواطناه سعيدي نديسابا وإيريك موجابو مساعدين والرواندي رويرسا فيديلي حكماً رابعاً.

واختار "كاف" الغاني بروسبر هاريسون أدو مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام عبده علي محمد من جيبوتي، والمنسق العام جولز كارانجوا من رواندا.