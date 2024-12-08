شكرا لقرائتكم خبر عن باستور يعلن قائمة منتخب اليد الأولية استعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 08 ديسمبر 2024 01:59 م

أعلن الإسبانى خوان كارلوس باستور المدير الفنى لمنتخب اليد القائمة الأولية للفريق الوطنى استعدادا لبطولة العالم القادمة، المقرر إقامتها بتنظيم مشترك فى كرواتيا والدنمارك والنرويج وتنطلق فى يناير المقبل، خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير 2025.

وتضم قائمة المنتخب كلا من:

حراسة المرمى : كريم هنداوي - محمد على - محمد عصام الطيار - عبد الرحمن حميد - محمد ابراهيم.

مركز جناح أيمن: محمد سند - أكرم يسرى - عمر خالد كاستيلوا - محمد عماد أوكا.

مركز ظهير أيمن: يحيى خالد - مهاب سعيد - محسن رمضان - محمد لاشين - جمال صلاح.

مركز صانع ألعاب : سيف الدرع - أحمد خيرى - سيف هانى فوكس - أحمد سامح - زياد حشاد.

مركز ظهير أيسر : على زين - أحمد هشام دودو - عبد الرحمن فيصل - نبيل شريف - محمد مجدى.

مركز جناح أيسر: عمر الوكيل بكار - أحمد هشام سيسا - مازن رضا - بلال ابراهيم.

مركز الدائرة: ابراهيم المصرى - أحمد عادل - خالد وليد - ياسر سيف - محمد طارق - عمر شريف - أحمد تغيان.