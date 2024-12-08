شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد نهاية الجولة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

حسم التعادل السلبي مباراة أورلاندو بيراتس والأهلي، بعدما فشل الفريقان فى تحويل الفرص التي أتيحت لهما إلى أهداف، وبتلك النتيجة يحصد كل فريق نقطة، ليواصل النادي الأهلي صدارته لترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.

بينما وصل أورلاندو إلى نفس عدد النقاط ويتواجد في المركز الثاني، لفارق الأهداف لصالح النادي الأهلي.

وتضم المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال أفريقيا "الأهلي، وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، وشباب بلوزداد الجزائري، واستاد أبيدجان الإيفواري.

وفي الجولة ذاتها، فاز شباب بلوزداد على نظيره استاد أبيدجان بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما فى كوت ديفوار، ليحقق الفريق الجزائري الانتصار الأول في المجموعة ويحصد الثلاث نقاط الأولي له، ليحتل المركز الثالث.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

1- الأهلي - 4 نقاط.

2- أورلاندو - 4 نقاط.

3- شباب بلوزداد - 3 نقاط.

4- استاد أبيدجان - بدون نقاط.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر صفحة مباريات دوري أبطال أفريقيا "مؤقتاً" بعد التعادل السلبى مع أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا فى ملعبه، استعداداً لخوض المباراة الأهم هذا الموسم في بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال".

وكان الأهلي فاز على العين الإماراتي (3-0) وتوج بطلًا لكأس "إفريقيا-آسيا-الهادئ"، ليحجز مقعده في المرحلة التالية من كأس إنتركونتيننتال 2024.

الأهلي سيواجه الفائز من ديربي الأمريكتين فى الثامنة مساء السبت المقبل على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، على أن يتأهل الفائز من هذه المباراة إلى نهائي إنتركونتيننتال لمواجهة ريال مدريد الإسباني.

ويلتقي باتشوكا المكسيكي مع بوتافوجو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس، الأربعاء المقبل في ديربي الأمريكتين، على أن يتأهل الفائز لمواجهة النادي الأهلي.