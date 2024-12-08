شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فيديو لـ«سيدات سلة الأهلي» استعدادًا لمواجهة «فاب» الكاميروني والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الاهلى اليوم نظيره «فاب» الكاميروني ضمن منافسات بطولة أفريقيا للأندية الأبطال، والتي تقام بالعاصمة السنغالية داكار.

‏‎وتنطلق المباراة فى الحادية عشرة مساءً على صالة ماريوس ندياي، ويسعى الفريق لمواصلة الانتصارات في البطولة.

ويعقد طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، محاضرة فيديو للاعبات الفريق بمقر الإقامة استعدادا لمواجهة فاب الكاميروني اليوم ضمن بطولة أفريقيا للأندية الأبطال، ومن المقرر أن تعقد المحاضرة فى الساعة السادسة مساءً، ويقوم خلالها المدير الفني بمناقشة العديد من المهام ‏المطلوبة من كل لاعبة خلال المباراة بعد دراسة نقاط القوة والضعف بالمنافس.

وكان الأهلى قد حقق انتصارا كبيرا على إم إف إم النيجيري أمس فى أولى مباريات الفريق ببطولة أفريقيا.

وجاءت قائمة «سيدات سلة الأهلي» كالتالي: ‏دينا عمرو- ريم موسى- رنيم الجداوي- ميرال أشرف- تمارا نادر- نادين سلعاوي- يارا أسامة- فريدة وائل- بريانا ماركيز- نديوما كان - ديايشا فير- مادجيجوين سيني.