شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تتوج ببطولة هونج كونج للاسكواش وتخطف صدارة التصنيف العالمي والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 08 ديسمبر 2024 01:40 م

توجت نوران جوهر ، المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش ، ببطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، والتي أقيمت بنادي هونج كونج خلال الفترة بين 2 إلى 8 ديسمبر الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت نوران جوهر في المباراة النهائية على مواطنتها نور الشربيني بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 55 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 6-11, 11-5 , 11-9, 11-9.

بذلك تصعد نوران جوهر إلى قمة التصنيف العالمي للسيدات والمقرر صدوره غداً الاثنين عن رابطة اللاعبين المحترفين.

جدير بالذكر أن منافسات الرجال، تشهد بعد قليل مواجهة قوية حيث يلتقي علي فرج المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، مع مواطنه مصطفى عسل المصنف الثاني في منافسة شرسة على صدارة التصنيف العالمي.