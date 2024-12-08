شكرا لقرائتكم خبر عن هاني أبو ريدة يجرى اتصالات مكثفة مع عمومية اتحاد الكرة قبل الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى هاني أبو ريدة ، رئيس اتحاد الكرة الفائز بالتزكية، اتصالات مكثفة مع أعضاء الجمعية العمومية في الساعات القليلة الماضية، لحثهم على الحضور والمشاركة فى الانتخابات المقرر لها الثلاثاء المقبل.

وأكد أبو ريدة للعمومية أن وجودهم في المشهد الانتخابي يزين المشهد، كما يؤكد ترابط الاتحاد وأعضاء عموميته في مستهل مرحلة جديدة يعيشها اتحاد الكرة.

ويستعد مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد، برئاسة هاني أبو ريدة، الفائز بالمنصب بالتزكية، لاتخاذ ثلاثة قرارات تاريخية من شأنها أن تُحدث تغييرًا جذريًا في مسار كرة القدم المصرية.

هذه القرارات تتعلق بالبنية التحتية، الرعاية الصحية، والتفاعل الجماهيري، ما يعكس رؤية طموحة نحو مستقبل أفضل للرياضة الأكثر شعبية في مصر.

وتنتظر مجلس هاني أبو ريدة عدة مهام صعبة ولكنها ليست مستحيلة، يتطلب حل هذه التحديات تضافر جهود الجميع، من اتحاد الكرة والأندية واللاعبين والإعلام والجماهير، من خلال العمل الجاد والمتواصل، يمكن تحقيق طفرة في الكرة المصرية وعودة المنتخبات الوطنية لمنصات التتويج.