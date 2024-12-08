شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتوجه إلى قطر بطائرة خاصة لخوض مباراة كأس إنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 08 ديسمبر 2024 12:45 م

تطير بعثة فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة مارسيل كولر الثلاثاء المقبل إلى قطر على متن طائرة خاصة لخوض المباراة المقبلة في بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال".

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر صفحة مباريات دوري أبطال أفريقيا "مؤقتاً" بعد التعادل السلبى مع أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا فى ملعبه، استعداداً لخوض المباراة الأهم هذا الموسم في بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال".

وكان الأهلي فاز على العين الإماراتي (3-0) وتوج بطلًا لكأس "إفريقيا-آسيا-الهادئ"، ليحجز مقعده في المرحلة التالية من كأس إنتركونتيننتال 2024.

ويلتقي باتشوكا المكسيكي مع بوتافوجو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس، الأربعاء المقبل في ديربي الأمريكتين، على أن يتأهل الفائز لمواجهة النادي الأهلي.

الأهلي سيواجه الفائز من ديربي الأمريكتين فى الثامنة مساء السبت المقبل على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، على أن يتأهل الفائز من هذه المباراة إلى نهائي إنتركونتيننتال لمواجهة ريال مدريد الإسباني.