شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتسلح بأقوى خط دفاع فى مواجهة بلاك بولز بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري ضيفاً على بلاك بولز الموزمبيقي ، في المباراة التي تجمع الفريقين فى التاسعة مساءً على استاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويراهن علي ماهر، المدير الفني للمصري، على صلابة الخطوط الدفاعية للفريق البورسعيدي، والتي ظهرت بشكل أكثر من متميز خلال الموسم الجاري، فخلال 4 جولات في انطلاق الدوري المحلي لم تهتز شباك محمود جاد حارس المصري بأي أهداف.

وبدأ المصري مشوار الدوري بالفوز على طلائع الجيش 2-0، ثم التعادل سلبياً مع الجونة، والفوز على الزمالك 1-0، وأخيراً الفوز على بيراميدز في الجولة الرابعة 1-0، ليكون خط دفاع المصري هو الأقوى في الدوري.

بينما استهل النادي المصري مشواره في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية بالفوز على أنيمبا النيجيري بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد السويس الجديد، بينما استهل بلاك بولز مشوار المجموعات بالهزيمة أمام الزمالك بثنائية نظيفة أيضاً.

ويقع المصري في مجموعة قوية تضم فرق: الزمالك حامل لقب البطولة، بلاك بولز بطل موزمبيق، وأنيمبا النيجيري.