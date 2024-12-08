شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد الحفل الختامي لحملة مانحي الأمل العالمية بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الحفل الختامي لحملة "مانحي الأمل" التي تهدف لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، من بينهم متحدي الأمراض المزمنة والخطيرة، والأطفال الأيتام، وذوي الهمم، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحضور عدد من الملهمين من أكثر من 30 دولة من دول العالم، ومسئولي المؤسسات الدولية من اليونسكو والاتحاد الأوربي والفيفا، والعديد من كبار الشخصيات العالمية، وممثلي المنظمات الدولية عن تمكين الشباب والفتيات من خلال الرياضة والتنمية.

وتخلل الحفل عدد من الفقرات الفنية والاستعراضية المميزة، كان أبرزها مشاركة الفنانة صفاء أبو السعود التي قدمت عروضًا استعراضية أضفت أجواء من البهجة والإبداع، كما شهد الحفل تكريم مجموعة من المشاركين والمتطوعين الذين ساهموا في نجاح الحملة.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بجهود حملة مانحي الأمل التي تأتي في إطار دعم الجهود الشبابية وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في بناء المجتمع، وتعكس رؤية الوزارة في تمكين الشباب ليكونوا قوة إيجابية في تحقيق التنمية.

كما أشار الدكتور صبحي إلى أهمية مثل هذه الفعاليات في بناء مجتمع أكثر شمولاً وتمكينًا، مؤكدًا التزام القيادة السياسية بدعم المرأة، ووتوفير الفرص المتساوية لها لتحقيق نجاحات مميزة في مختلف المجالات، بما يعكس دورها الحيوي في بناء المجتمع، كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

وعبر الوزير عن شكره وتقديره للكابتن أنور الكموني مؤسس حملة مانحي الأمل، وكذلك الشكر للفنانة القديرة صفاء أبو السعود ودعمها للفن والنشء بوزارة الشباب والرياضة، وكذلك الشكر لكل من شارك وساهم في إنجاح فعاليات الحملة خلال تواجدها في مصر

في ختام الحفل، قامت ممثلة اليونسكو للفن والثقافة جويلا كلارا والكموني بتسليم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي "كرة الأمل" التي قام بالتوقيع عليها رؤساء وقادة والمسئولين الحكوميين بمختلف دول العالم؛ وذلك للتوقيع عليها.

وكان أنور الكموني لاعب التنس قد أطلق حملة "مانحي الأمل" ليشارك رحلته مع العالم، ويحفز الآخرين على تحدي الصعوبات. الحملة اليوم ليست مجرد مبادرة فردية، بل حركة عالمية تشجع الجميع على الإيمان بقدراتهم والسعي لتحقيق أحلامهم.



ممثلة اليونسكو للفن والثقافة جويلا كلارا وأنور الكموني يسلمان وزير الشباب والرياضة كرة الأمل



جانب من الحفل



الفنانة صفاء أبو السعود فى الحفل