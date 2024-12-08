شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة سيدات اليد تعود إلى القاهرة غدا بعد احتلال المركز الرابع أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

تعود بعثة منتخب سيدات كرة اليد إلى القاهرة فى الواحدة صباح غدا الاثنين بعد حصد المركز الرابع فى بطولة أفريقيا بالكونغو .

وخسر منتخب سيدات كرة اليد أمام نظيره التونسى بنتيجة 25-21 فى المنافسة على برونزية بطولة أفريقيا و التى شهدت تأهل الفراعنة إلى بطولة العالم لأول مرة بالتاريخ بالوصول إلى المربع الذهبى .

خسر منتخب سيدات كرة اليد الجمعة أمام نظيره الأنجولي بنتيجة 36 -22 فى نصف نهائى بطولة افريقيا.

فيما تأهل منتخب سيدات اليد إلى نصف النهائى بعد الفوز على نظيره الكونغولي بنتيجة 23-22 فى إطار ربع نهائى بطولة أفريقيا والتى تستضيفها جمهورية الكونغو الديموقراطية خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2024، وهى البطولة المؤهلة إلى بطولة العالم المقبلة والتى تقام بتنظيم مشترك فى ألمانيا وهولندا خلال شهر ديسمبر 2025 .

وتأهل منتخب السيدات لكرة اليد إلى دور الثمانية رسميا بالفوز على نظيره كاب فيردى بنتيجة 27-24 فى ختام مواجهاته بالدور الأول بمنافسات كأس الأمم الأفريقية ، الثلاثاء .

ونجح منتخب سيدات كرة اليد فى تحقيق الفوز فى أول وثان اللقاءات على الكونغو و الجزائر على التوالى ، قبل الخسارة أمام السنغال ثم الفوز على كينيا .

وتضم قائمة اللاعبات كلا من: فرح الشاذلي، مي جمعة، منة السيد، مروة عيد، ملك طلعت، سارة الخولي، يارا هاني، روان سعيد، ليلي هيثم، فاطمة عرابي، شهد حسام، مريم عمر، أمينة هشام، لوجي عبيد، تقي كمال، رانا راضي، ونوران خالد.

وتضم قائمة منتخبنا الوطنى المصرى الأول للسيدات لكرة اليد كلا من: عبده عبد الوهاب المشرف العام على المنتخبات الوطنية للسيدات ورامى عبد اللطيف المدير الفنى و محمد عبد الكريم المدرب العام و محمد عبد المنعم مدرب حراس المرمى و حازم حامد محلل فنى و إيمان مرجان المدير الإدارى و مروج جلال نديم أخصائية علاج طبيعى.