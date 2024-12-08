شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام جوميز مع الزمالك قبل مواجهة إنيمبا النيجيري الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع إنيمبا النيجيري على ملعب جودسويل أكبابيو، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وطالب البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك لاعبيه بضرورة تحقيق الانتصار الثانى على التوالي في المجموعة، لضمان التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية ضمن خطة حصد اللقب الثالث في تاريخ القلعة البيضاء.

وخاض الزمالك تحت قيادة البرتغالى جوزيه جوميز 46 مباراة قبل لقاء الليلة، حقق الفارس الأبيض 27 فوزاً وتعادل فى 8 لقاءات، وتلقى 11 خسارة، وسجل الفارس الأبيض تحت قيادته 89 هدفاً وتلقت شباكه 62 هدفا، وتوج مع الزمالك بالكونفدرالية والسوبر الأفريقى.

ويقع الزمالك فى المجموعة الرابعة بالكونفدرالية التي تضم المصري البورسعيدي وبلاك بولز الموزمبيقي وإنيمبا النيجيري.

أرقام جوميز مع الزمالك



ويدير مباراة الليلة طاقم تحكيم مكون من، الرواندي جون كلود إيشموي حكماً للساحة ويعاونه مواطناه سعيدي نديسابا وإيريك موجابو مساعدين والرواندي رويرسا فيديلي حكماً رابعاً.

واختار "كاف" الغاني بروسبر هاريسون أدو مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام عبده علي محمد من جيبوتي، والمنسق العام جولز كارانجوا من رواندا.