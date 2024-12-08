شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بيراميدز المتوقع أمام دجوليبا.. قطة ورمضان صبحى وماييلى فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لمواجهة دجوليبا المالى اليوم، الأحد، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام دجوليبا المالى مكوناً من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمود مرعي – علي جبر – محمد الشيبي – محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه – مصطفى فتحي – مهند لاشين – أحمد عاطف قطة – رمضان صبحى.

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويلعب بيراميدز فى المجموعة الرابعة بالبطولة القارية، بجانب ساجرادا الأنجولي والترجي التونسي ودجوليبا المالي.

ويخوض بيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي بعدما شارك في نسخة الموسم الماضي وودع من مرحلة المجموعات.

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة تشاد بقيادة محمد الحاجي علاو، ويساعده مواطنه عيسى بوجولا المساعد الأول، وموسى حافظ الحكم المساعد الثاني، وعثمان عبد الكريم، الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، إيلو محمدو من النيجر، ومراقب الحكام أمينو شانتالي من نيجيريا، والمنسق العام محمد جيندور من الجزائر، والمنسق الإعلامي إبراهيما كوليبالي من مالي، وموسى بالا المنسق الأمني من جامبيا.