شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام إنيمبا.. شلبي وزيزو وحسام أشرف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي فريق الزمالك مع إنيمبا النيجيري فى السادسة مساء اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة، على ملعب جودسويل أكبابيو، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام أنيمبا النيجيري مكوناً من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

خط الهجوم: مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

ويقع الزمالك فى المجموعة الرابعة بالكونفدرالية التي تضم المصري البورسعيدي وبلاك بولز الموزمبيقي وإنيمبا النيجيري.

ويدير مباراة الليلة طاقم تحكيم مكون من، الرواندي جون كلود إيشموي حكماً للساحة ويعاونه مواطناه سعيدي نديسابا وإيريك موجابو مساعدين والرواندي رويرسا فيديلي حكماً رابعاً.

واختار "كاف" الغاني بروسبر هاريسون أدو مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام عبده علي محمد من جيبوتي، والمنسق العام جولز كارانجوا من رواندا.