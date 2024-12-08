شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار بيراميدز فى دوري أبطال أفريقيا قبل مواجهة دجوليبا المالي الليلة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 08 ديسمبر 2024 11:30 ص

يحل فريق بيراميدز، بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ، ضيفاً ثقيلا على دجوليبا المالي فى السادسة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة باستاد 26 مارس بالعاصمة المالية باماكو، فى ثانى جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال الأفريقى.

وتأهل بيراميدز إلى مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية بعد عبور عقبة جيه كيه يو بطل زنجبار فى الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 6-0 و3-1.

وتخطى بيراميدز أيضاً عقبة الجيش الرواندي بعد التعادل في ملعب الأخير بنتيجة 1-1 ثم الفوز بالقاهرة بنتيجة 3-1 في دور الـ32.

وكان بيراميدز قد نجح فى تحقيق الفوز في مباراة الجولة الأولى على ساجرادا بخماسية مقابل هدف، ليتصدر ترتيب مجموعته، فيما خسر دجوليبا من الترجي التونسي بنتيجة 4-0.

ويلعب بيراميدز فى المجموعة الرابعة بالبطولة القارية، بجانب ساجرادا الأنجولي والترجي التونسي ودجوليبا المالي.

ويخوض بيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي بعدما شارك في نسخة الموسم الماضي وودع من مرحلة المجموعات.

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة تشاد بقيادة محمد الحاجي علاو، ويساعده مواطنه عيسى بوجولا المساعد الأول، وموسى حافظ الحكم المساعد الثاني، وعثمان عبد الكريم، الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، إيلو محمدو من النيجر، ومراقب الحكام أمينو شانتالي من نيجيريا، والمنسق العام محمد جيندور من الجزائر، والمنسق الإعلامي إبراهيما كوليبالي من مالي، وموسى بالا المنسق الأمني من جامبيا.