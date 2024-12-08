شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يجتمع اليوم لاعتماد محضر الجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

يعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عُقدت 29 نوفمبر الماضي، خلال اجتماع المجلس المقرر له الثالثة عصر اليوم الأحد.

وكانت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي قد أعلنت عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، بعد حضور 2941 عضوا قاموا بالتسجيل في اليوم الثاني قبل إغلاق باب التسجيل في السابعة مساء خلال الاجتماع الثاني للعمومية العادية.

وبناءً عليه، أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية تفويض مجلس إدارة الأهلي بمناقشة جدول الأعمال كاملاً عدا الميزانية والموازنة والحساب الختامي، حيث يتم إحالتهما للجهة الإدارية التي ستقوم بدورها بإحالتهم للجهاز المركزي للمحاسبات كما تم التأكيد علي بقاء منصب نائب الرئيس شاغرا لعدم اكتمال النصاب القانوني وهو المنصب الذي أصبح شاغرا منذ وفاة العامري فاروق يوم 26 يناير الماضي.