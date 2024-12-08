شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة: شوقي غريب يحسم جهازه المعاون اليوم.. وكل طلباته مجابة والان مع تفاصيل الخبر

كشف صابر عيد ، المتحدث الرسمي لغزل المحلة، كواليس إقالة أحمد عيد عبد الملك وتعيين شوقي غريب مديراً فنياً للفريق الفترة المقبلة.

وقال صابر عيد، فى تصريحات لبرنامج صباح أون تايم، "استقالة أحمد من تدريب غزل المحلة كانت مبكرة جداً ولكنه أصر على الاستقالة، والمجلس أنهى الأمر بصورة مشرفة لأن أحمد عيد عبد الملك له مكانة كبيرة عند كل مشجع محلاوي".

وأضاف، "المجلس عقد جلسات عديدة لاختيار المدرب الجديد، وفقنا فى اختيار المدرب الجديد وشوقي غريب من أساطير غزل المحلة لاعباً ومدرباً يمتلك العديد من الخبرات وله شخصية رائعة وسيكون قادراً على لم شمل الفريق والنتائج ستتحسن معه بشكل جيد.

واصل، "سيتم اليوم الاستقرار بشكل كامل على الجهاز المعاون لشوقي غريب، بناءً على طلبه، لن يكون هناك أي مشاكل في تلبية طلبات شوقي غريب".

واختتم، "هدفنا التواجد بصورة محترمة في الدوري ولن يكون هناك قلق هذا هو طموحنا في الموسم الجاري، ولدينا خطة لـ3 سنوات مقبلة وفقاً لرؤية وليد خليل للتواجد بالمربع الذهبي".