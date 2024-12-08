شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الزمالك وإنيمبا النيجيري فى الكونفدرالية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي فريق الزمالك مع إنيمبا النيجيري فى السادسة مساء اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة على ملعب جودسويل أكبابيو، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويقع الزمالك فى المجموعة الرابعة بالكونفدرالية التي تضم المصري البورسعيدي وبلاك بولز الموزمبيقي وإنيمبا النيجيري.

وبدأ الزمالك رحلته في النسخة الحالية من الكونفدرالية بتخطى عقبة الشرطة الكينى في دور الـ"32" للبطولة بالفوز ذهاباً بهدف دون رد وفى الإياب بهدفين مقابل هدف ثم فاز على بلاك بولز بهدفين دون رد في الجولة الأولى لدور المجموعات على ستاد القاهرة الدولى سجلهما أحمد عبد الرحيم "إيشو" ونبيل عماد "دونجا".

وفي المقابل، بدأ أنيمبا النيجيري مشواره بالكونفدرالية بتخطى عقبة اتوال فيلانت بطل بوركينا فاسو بالتعادل السلبى ذهاباً وإياباً ثم الفوز بركلات الترجيح 3-2 ثم الخسارة من المصري البورسعيدى بهدفين دون رد في الجولة الأولى لدور المجموعات.



ويدير مباراة الليلة طاقم تحكيم مكون من، الرواندي جون كلود إيشموي حكماً للساحة ويعاونه مواطناه سعيدي نديسابا وإيريك موجابو مساعدين والرواندي رويرسا فيديلي حكماً رابعاً.

واختار "كاف" الغاني بروسبر هاريسون أدو مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام عبده علي محمد من جيبوتي، والمنسق العام جولز كارانجوا من رواندا.