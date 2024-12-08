شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار المصري فى الكونفدرالية قبل مواجهة بلاك بولز بدور المجموعات والان مع تفاصيل الخبر

مواجهة مثيرة يخوضها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، عندنا يحل ضيفاً على بلاك بولز الموزمبيقي، في المباراة التي تجمع الفريقين فى التاسعة مساءً على ستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الدور التمهيدي الثاني

بدأ المصري مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بمواجهة الهلال الليبي في الدور التمهيدي الثاني، حيث خسر المصري في مباراة الذهاب بليبيا بنتيجة 3-2، قبل أن يفوز في لقاء الإياب ببرج العرب بنفس النتيجة، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التى رجحت كفة المصري بالفوز بنتيجة 3-2.

دور المجموعات

واستهل النادي المصري مشواره في المجموعات بالفوز على أنيمبا النيجيري بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد السويس الجديد، بينما استهل بلاك بولز مشوار المجموعات بالهزيمة أمام الزمالك بثنائية نظيفة أيضاً.

ويقع المصري في مجموعة قوية تضم فرق: الزمالك حامل لقب البطولة، بلاك بولز بطل موزمبيق، وأنيمبا النيجيري.

طاقم تحكيم نيجيري لمباراة بلاك بولز والمصري

ويقود مباراة المصري وبلاك بولز الطاقم الذي ينتمي إلى دولة نيجيريا حكم الساحة "جوزيف أوجابور"، ومعه مساعد الحكم الأول "عبد المجيد أولايدي"، ومساعد الحكم الثاني "محمد يعقوبو"، فيما يقوم "أبو بكر عبد الله" بمهام الحكم الرابع.